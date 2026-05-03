Magazin muhabiri Akif Yaman’ın ortaya attığı iddia, yeni dizisi Yeraltı setinde yaşanan bir olayla ilgili tartışma yarattı. İddiaya göre çekimler sırasında oyuncu Devrim Özkan’ın saçlarından gelen koku nedeniyle setin durdurulduğu öne sürüldü.

Söz konusu iddiada, çekimlere kısa bir ara verildiği ve oyuncunun saçlarının yıkandığı da ileri sürüldü. Ayrıca kullanılan bitkisel saç bakım ürünlerinin kokuya neden olduğu iddia edildi.

Devrim Özkan’dan Sert Açıklama

Devrim Özkan, çıkan haberleri kesin bir dille yalanlayarak iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Oyuncu, bu tür haberlerin “hayal ürünü” olduğunu ifade etti.

Özkan açıklamasında, kendisini hedef alan içeriklerin etik dışı olduğunu vurgulayarak bunun bir “itibar suikastı” olduğunu söyledi.

“Sistematik Karalama” İddiası

Ünlü oyuncu, daha önce de benzer asılsız iddialarla karşı karşıya kaldığını belirterek, yaşananların sistematik bir karalama girişimi olduğunu savundu. Açıklamasında, bu tür haberlerin yalnızca etkileşim amacıyla üretildiğini dile getirdi.

Hukuki Süreç Başlatıyor

Devrim Özkan, iddiaların ardından hukuki yollara başvuracağını açıkladı. Oyuncu, hem geçmişteki haberler hem de son ortaya atılan iddia hakkında yasal süreç başlatacağını duyurdu.