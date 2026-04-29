Son yılların en çok dinlenen kadın sanatçıları arasında yer alan Melike Şahin, hayranlarını sevindiren haberi paylaştı. 2023 yılında Sedat Arpalık ile evlenen başarılı sanatçı, anne olmaya hazırlandığını açıkladı.

İlk Müjde Konserde Geldi

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden 37 yaşındaki sanatçı, hamilelik haberini ilk kez sahne aldığı konser sırasında duyurdu. Şarkı aralarında dinleyicileriyle sohbet eden Şahin, anne olacağını bizzat açıklayınca konser alanında büyük coşku yaşandı.

Sosyal Medyada Karnı Dikkat Çekti

Konser sonrası sosyal medya hesabından belirginleşen karnıyla yeni fotoğraflar paylaşan Melike Şahin, kısa sürede gündem oldu. Paylaşıma hayranlarından binlerce beğeni ve yorum geldi.

Ünlü İsimlerden Tebrik Mesajları

Şahin’in paylaşımına sanat dünyasından da çok sayıda tebrik mesajı geldi. Seda Sayan, Edis ve Meriç Aral gibi ünlü isimler, başarılı sanatçıyı kutlayanlar arasında yer aldı.

Yaş Farkı Çok Konuşulmuştu

Melike Şahin ile Sedat Arpalık, 2023 yılında evlenmişti. Çiftin evliliği döneminde aralarındaki yaş farkı gündeme gelmiş, ancak Şahin eleştirilere yanıt vermemeyi tercih etmişti.