İzmir’in Bornova ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen ev yangını can kaybına yol açtı. Kızılay Mahallesi 513 Sokak’ta bulunan 3 katlı bir apartmanın en üst katında çıkan yangında, baba Hasan Girgin (71) hayatını kaybetti, oğlu Uğur Girgin (47) ise ağır yaralandı.

Saat 00.30 sıralarında çıkan yangında, alevleri fark eden çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Baba Hayatını Kaybetti

Yangının söndürülmesinin ardından dairede yapılan incelemede Hasan Girgin’in olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Evde bulunan oğlu Uğur Girgin’in ise ağır yaralı olduğu belirlendi.

Oğlu Hastanede Entübe Edildi

Diyaliz hastası ve engelli olduğu öğrenilen Uğur Girgin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Girgin’in durumunun kritik olduğu ve entübe edildiği bildirildi.

Yangının Nedeni Araştırılıyor

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Hasan Girgin’in cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. İlk değerlendirmelere göre yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.