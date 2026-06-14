Hatay İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı.

Polis ekipleri, “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Şükrü Esen’i ilçe merkezinde yürüdüğü sırada tespit ederek gözaltına aldı.

Üzerinden 500 Gram Esrar Çıktı

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, bel ve bacak bölgesine bantla sarılarak gizlenmiş yaklaşık 500 gram esrar ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeye ekipler tarafından el konuldu.

Cezaevine Gönderildi

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Esen, adliyeye sevk edildi. Hükümlü, buradaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.