Yenimahalle Belediyesi’ne bağlı Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde yaz okulu programı 29 Haziran itibarıyla başlayacak. Programın yaz boyunca devam edeceği belirtildi.

Çocuklara Geniş Etkinlik Programı

Yaz okulu kapsamında çocuklar için çeşitli atölye ve etkinlikler düzenlenecek. Programda:

Spor ve hareket etkinlikleri

Sanat ve tasarım atölyeleri

Bilim ve teknoloji çalışmaları

Kültürel ve sosyal etkinlikler

Yaşam becerileri atölyeleri

Özel etkinlikler yer alacak.

“Gelişimleri Desteklenecek”

Fethi Yaşar, yaz okulu boyunca çocukların gelişimlerinin dönem içinde olduğu gibi desteklenmeye devam edeceğini belirtti. Ayrıca tüm çocuklara sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yaz dönemi diledi.