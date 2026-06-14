Yenimahalle Belediyesi’ne bağlı Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde yaz okulu programı 29 Haziran itibarıyla başlayacak. Programın yaz boyunca devam edeceği belirtildi.
Çocuklara Geniş Etkinlik Programı
Yaz okulu kapsamında çocuklar için çeşitli atölye ve etkinlikler düzenlenecek. Programda:
- Spor ve hareket etkinlikleri
- Sanat ve tasarım atölyeleri
- Bilim ve teknoloji çalışmaları
- Kültürel ve sosyal etkinlikler
- Yaşam becerileri atölyeleri
- Özel etkinlikler yer alacak.
“Gelişimleri Desteklenecek”
Fethi Yaşar, yaz okulu boyunca çocukların gelişimlerinin dönem içinde olduğu gibi desteklenmeye devam edeceğini belirtti. Ayrıca tüm çocuklara sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yaz dönemi diledi.
Muhabir: Haber Merkezi