Samsun ve Çankırı’da Yeşilay Bisiklet Turu Coşkusu

Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde kurulan stantlarda, Jandarma Teşkilatı’nın görev alanları, kullandığı teknolojik ekipmanlar ve yürüttüğü faaliyetler vatandaşlara anlatıldı.

Protokol Ziyareti

Etkinliğe Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Adem Uzun ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın katıldı. Protokol üyeleri stantları gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Kutlama Mesajı

Vali Şimşek, 187 yıldır milletin huzuru ve güvenliği için görev yapan Jandarma Teşkilatı’nın yıl dönümünü kutlayarak, tüm personele çalışmalarında başarılar diledi.