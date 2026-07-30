CHP’nin eski Genel Sekreteri ve partinin önemli isimlerinden Önder Sav, 70 yıllık CHP üyeliğinin ardından partisinden istifa etti. Sav, istifa kararını TBMM’de düzenlediği basın açıklamasıyla duyurdu. CHP’nin kuruluş ve temel ilkelerinden uzaklaştığını savunan Sav, partinin mevcut yönetimine yönelik sert eleştirilerde bulundu.

“CHP hukuksuzluğun cirit attığı bir parti konumuna sokuldu” ifadelerini kullanan Sav, yaşanan sürece tepki gösterdi.

Sav’ın istifası, CHP’de son dönemde yaşanan tartışmalar ve ayrılıkların ardından dikkat çeken yeni bir gelişme olarak değerlendirildi.

Önder Sav YENİ Parti’ye katılacak

Önder Sav’ın istifasının ardından YENİ Parti’ye katılacağını açıkladığı da bildirildi.