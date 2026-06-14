İsrail savaş uçaklarının, önceden uyarı yapılmadan Beyrut’un güneyinde yer alan Dahiye bölgesini bombaladığı bildirildi. Saldırının İsrail ordusu tarafından gerçekleştirildiği açıklandı.
“Hedef Hizbullah’a Aitti” İddiası
İsrail ordusu, düzenlenen saldırıda Hizbullah’a ait bir hedefin vurulduğunu ileri sürdü. Saldırının detaylarına ilişkin resmi açıklama sınırlı tutuldu.
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Netanyahu ve Katz Doğruladı
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Israel Katz, Beyrut’un güneyine düzenlenen saldırıyı doğruladı. Olayla ilgili bölgeden yeni açıklamaların gelmesi bekleniyor.
Kaynak: DHA