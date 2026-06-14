KADES ihbarına müdahale ederken silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Tayfun Baş’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndan alınarak İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Burada resmi tören gerçekleştirildi.
Aile Gözyaşlarına Boğuldu
Törende şehidin eşi ve çocukları tabut başında duygusal anlar yaşadı. Şehidin 5 yaşındaki kızının babasına vedası törende hüzün yarattı.
Denizli’ye Uğurlandı
Saygı duruşu ve duanın ardından şehit polis Tayfun Baş’ın naaşı, defnedilmek üzere memleketi Denizli’ye gönderildi.
Kaynak: DHA