Ankara’nın Altındağ ilçesinde eğitim veren Hacı Bayram Veli Spor Ortaokulu, spor camiasında eşine az rastlanır bir başarıya imza attı. Okulun kriket takımları, Afyonkarahisar’da düzenlenen Okul Sporları Kriket Türkiye Şampiyonası’nda hem kızlar hem de erkekler kategorisinde podyumun en üst basamağına çıkarak çifte Türkiye Şampiyonluğu kazandı.

​Yaklaşık 100 Takım Arasından Namağlup Zirveye

​9-13 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyon, oldukça zorlu bir maratona sahne oldu. İl müsabakalarıyla başlayan, ardından grup aşamalarıyla devam eden ve Türkiye finalleriyle taçlanan süreçte yaklaşık 100 takım mücadele etti.

​Hacı Bayram Veli Spor Ortaokulu’nun hem kız hem de erkek sporcuları, şampiyona boyunca sergiledikleri üstün performans ve örnek mücadele ruhuyla rakiplerine şans tanımadı. Turnuva süresince hiç yenilgi yüzü görmeyen iki takım da organizasyonu namağlup şampiyon olarak tamamlayarak Ankara’ya iki büyük kupa birden kazandırdı.

​"Bu Çifte Kupa Büyük Bir Gurur Kaynağı"

​Okul yönetiminden yapılan açıklamada, sporcuların disiplinli çalışmasına ve teknik ekibin özverisine vurgu yapıldı. Kazanılan bu tarihi başarının ardından yayımlanan tebrik mesajında şu ifadelere yer verildi:

​"Sporcularımızın azmi, disiplinli çalışmaları ve teknik ekibimizin özverili katkıları sonucunda kazanılan bu çifte kupa, okulumuz ve Ankara’mız adına büyük bir gurur kaynağı olmuştur. Başarıda emeği geçen tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi, öğretmenlerimizi ve destek veren ailelerimizi gönülden tebrik ediyor; başarılarımızın artarak devam etmesini diliyoruz."