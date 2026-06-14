İzmit Kadıköy Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi’nde yaşayan emekli öğretmen Ali Arslan, evinin yanındaki bahçede tavuk beslemeye başladı. Bir süre sonra tavukların yumurtalarının ortadan kaybolduğunu fark eden Arslan, durumu anlamak için güvenlik kamerası taktırdı.

Kameradan Sürpriz Hırsız Çıktı: Karga

Kayıtları inceleyen Arslan, yumurtaların kaybolmasının nedenini görünce şaşırdı. Görüntülerde bir karganın kümese girerek yumurtaları alıp götürdüğü tespit edildi.

“Hırsızı buldum ama…”

Olayı anlatan Ali Arslan, yumurtaların uzun süredir kaybolduğunu belirterek şunları söyledi:

“Kamerayı incelediğimde karganın iki gündür arka arkaya geldiğini ve yumurtaları alıp götürdüğünü gördüm. Hırsızı buldum, görüntü ve delil var ama polise gidemiyoruz.”

Arslan, tavukları geçici olarak kümes içinde tuttuğunu, ancak dışarı bırakıldığında yeniden yumurtlama düzeninin bozulduğunu ifade etti