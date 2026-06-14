Kaza, saat 02.00 sıralarında Yalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre Enes E. (25) idaresindeki otomobil ile Efekan Y. (29) yönetimindeki araç kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri savruldu ve kazanın ardından kısa süre içinde yangın çıktı.

Araç Alev Aldı, Olay Yerinde Panik

Çarpışmanın ardından araçlardan birinde patlama meydana geldiği ve otomobilin alev aldığı belirtildi. Olayı gören sürücüler büyük panik yaşarken, çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler Enes E. ve Efekan Y., ayrıca yolcu Furkan Ş. (27) yaralandı.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Araçta bulunan Burak Can A. (25) ise tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Kaza Anı Kamerada

Feci kaza, kırmızı ışıkta bekleyen bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına da yansıdı. Görüntülerde araçların çarpıştığı, ardından patlama yaşandığı ve bir otomobilin alev aldığı anlar yer aldı.

Polis ekiplerinin kazaya ilişkin incelemeleri sürüyor.