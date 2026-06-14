İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı masaj salonu ve SPA merkezlerinde yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırıldığı yönündeki ihbarlar üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen 9 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İş Yerlerinde Mevzuat İhlalleri

Yapılan denetimlerde bazı işletmelerde de idari eksiklikler tespit edildi. Buna göre:

2 iş yerinin ruhsatsız olduğu,

3 iş yerinde mesul müdür bulunmadığı,

1 iş yerinde ise hijyen belgesinin eksik olduğu belirlendi31 Kadın Gözaltına Alındı

Operasyon kapsamında Tayland uyruklu 31 kadın gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından kadınlar, sınır dışı işlemleri için Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.