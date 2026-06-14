Türk Jandarma Teşkilatı’nın 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya üzerinden bir mesaj paylaşan Ümit Özdağ, teşkilatın kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Özdağ, paylaşımında Jandarma’nın Türk güvenlik yapısı içindeki yerine dikkat çekerek, teşkilatın şanlı geçmişine vurgu yaptı.

“Şanlı Sancağı Yeniden İade Edeceğiz” Vurgusu

Mesajında siyasi değerlendirmelere de yer veren Özdağ, Zafer Partisi olarak Türk Jandarması’nın “şanlı sancağını yeniden iade edeceklerini” ifade etti.

Paylaşım, Jandarma’nın kuruluş yıl dönümü kapsamında yapılan kutlamalar çerçevesinde dikkat çeken açıklamalar arasında yer aldı.

Kuruluş Yıl Dönümü Mesajları Sürüyor

Türk Jandarma Teşkilatı’nın 187 yıllık geçmişine ilişkin kutlama mesajları kamuoyunda da geniş yer bulurken, çeşitli siyasi isimler ve kurum temsilcileri de teşkilatın yıl dönümüne dair mesajlar paylaşmaya devam ediyor.