Ankara’da toplu ulaşım hizmetlerini dijital ortama taşıyan EGO Genel Müdürlüğü, vatandaşların günlük ulaşım ihtiyaçlarını daha pratik şekilde karşılayabilmesi için EGO CEP’TE uygulamasını güncelledi. Yayınlanan 5.0 sürümüyle birlikte uygulamanın performansının artırıldığı ve kullanım kolaylığının ön plana çıkarıldığı belirtildi.

Daha Hızlı ve Kolay Erişim

Yeni güncelleme ile birlikte kullanıcıların otobüs saatleri, hat bilgileri ve güzergâh sorgulamalarına daha kısa sürede ulaşabilmesi hedefleniyor. Uygulamanın yenilenen arayüzü sayesinde vatandaşların toplu taşıma bilgilerine daha sade ve anlaşılır bir şekilde erişebileceği ifade ediliyor.

Vatandaş Odaklı Hizmet Anlayışı

EGO Genel Müdürlüğü’nün dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında hayata geçirilen güncelleme, şehir içi ulaşımda teknolojinin daha etkin kullanılmasını amaçlıyor. Uygulamanın özellikle mobil kullanımda hız ve erişilebilirlik açısından önemli bir gelişme sunduğu değerlendiriliyor.

Ulaşımda Akıllı Şehir Vizyonu

EGO CEP’TE 5.0’ın, Ankara’nın akıllı şehir uygulamaları kapsamında önemli bir adım olduğu belirtilirken, toplu taşıma hizmetlerinin dijitalleşmesiyle birlikte vatandaş memnuniyetinin artırılması hedefleniyor. Yeni sürümün ilerleyen süreçte farklı özelliklerle daha da geliştirilmesi bekleniyor.