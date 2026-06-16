Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Genel Merkezi ve Alevi Bektaşi Federasyonu, Sivas Madımak Katliamı'nın 33. yılı dolayısıyla düzenlenecek "33 Can 33 Yıl" anma etkinliklerinin programını açıkladı.
Anma etkinliği, 21 Haziran 2026 Pazar günü Ankara'da gerçekleştirilecek. Katılımcılar, saat 17.30'da PSAKD Genel Merkezi önünde ve Güvenpark'ta bir araya gelerek Madımak Katliamı'nda yaşamını yitiren 33 canı anacak.
Organizasyonu düzenleyen kurumlar, katliamın unutulmaması ve toplumsal hafızanın canlı tutulması amacıyla yurttaşları anma programına katılmaya davet etti.
Muhabir: Haber Merkezi