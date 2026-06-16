Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından Batı Karadeniz Bölgesi’ndeki belediyelere iş makinesi desteği sağlanmasını amaçlayan “Ortak Hizmet Modeli Protokolü” Ankara’da imzalandı.

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, TBB ile paydaş belediyelerin bütçelerine ek yük getirmeden mevcut kaynakların daha verimli kullanılmasını hedefleyen protokole imza attı. TBB’de düzenlenen imza törenine Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Gökçebey Belediye Başkanı Vedat Öztürk, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, Boyabat Belediye Başkanı Hasan Kara, Daday Belediye Başkanı Selahattin Yanık, Bakacakkadı Belediye Başkanı Oktay Albuz ve Karaman Belediye Başkanı Mustafa Kalaycı da katıldı.

TBB Genel Sekreteri Suat Yıldız tarafından imzalanan protokol kapsamında, pilot bölge olarak belirlenen Batı Karadeniz’e toplam 19 adet iş makinesi gönderilecek. Destek paketinde 2 greyder, 3 kazıcı yükleyici, 2 yol tipi kamyon, 6 hafriyat kamyonu, 2 ekskavatör, 3 kombine kanal açma aracı ve 1 yol süpürme aracı yer alıyor.

Ortak Hizmet Modeli ile imar yolları, altyapı çalışmaları, kanal temizliği, kanalizasyon kazıları ve çevre düzenlemesi gibi birçok alanda belediyelere destek verilmesi planlanıyor.

Özellikle küçük ve orta ölçekli belediyelerde yaşanan araç, ekipman ve teknik personel eksikliklerinin giderilmesini amaçlayan projeye İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin de destek vereceği belirtildi. Model sayesinde belediye hizmetlerinin daha hızlı ve etkin şekilde yürütülmesi hedefleniyor.