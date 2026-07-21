Olay, dün Karaelmas Mahallesi Mustafa Aşçı Caddesi'nde bulunan Zonguldak Belediyesi'ne ait sebze halinde meydana geldi. Halde güvenlik görevlisi olarak çalışan Oktay B. ile kendisine yaklaşık 500 bin lira parça parça kredi çektirdiğini ve bu borcunu ödemediğini iddia ettiği zabıta memuru Kemal Ö. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Oktay B., tabancasıyla Kemal Ö.'ye ateş etti. Bacağından vurulan Kemal Ö. yaralanırken, Oktay B. kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Oktay B. polis tarafından gözaltına alındı. Kemal Ö. ise Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kemal Ö.'nün tedavisi sürerken, emniyetteki işlemleri tamamlanan Oktay B., bu sabah Zonguldak Adliyesi'ne getirildi. Şüphelinin adliyedeki işlemleri devam ediyor.