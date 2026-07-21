22 Temmuz Dünya Beyin Günü kapsamında, Ankara Sıhhiye'de bulunan Abdi İpekçi Parkı'nda Epilepsi ve Yaşam Derneği tarafından kurulan farkındalık standı, yoğun ilgi gördü.

Sonsöz Gazetesi’nden Çavuş Işık’ın haberine göre; gün boyunca açık kalan stantta, epilepsi hastalığı hakkında toplumu bilinçlendirmek amacıyla çeşitli bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Dernek üyeleri, parkı ziyaret eden vatandaşlara epilepsinin ne olduğu, hastalığın toplumda sanıldığı kadar korkulacak bir durum olmadığı ve özellikle epilepsi nöbeti geçiren bir kişiye ilk müdahalenin nasıl yapılması gerektiği konusunda broşürler dağıtarak bilgi verdi. Vatandaşların sorularını da yanıtlayan dernek üyeleri, toplumda epilepsiye ilişkin yanlış bilinen bilgilerin düzeltilmesi için büyük çaba harcadı.

Vatandaşın epilepsi nöbeti sırasında yapılması gereken doğru ilk yardım uygulamalarını bilmediği gözlemlendi. Dernek üyeleri, nöbet geçiren kişinin güvenli bir pozisyona alınması, başının darbelere karşı korunması, ağzına herhangi bir cisim sokulmaması ve nöbet sona erene kadar sakin bir şekilde kişinin yanında beklenmesi gerektiğini anlatarak doğru müdahalenin hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

GÖNÜLLÜLERİN ÖZVERİLİ ÇALIŞMASI TAKDİR TOPLADI

Sabahın erken saatlerinden akşam saatlerine kadar stantta görev yapan gönüllüler, ziyaretçilere kesintisiz bilgi aktarırken, farkındalık oluşturmak adına büyük özveriyle çalıştı. Gün boyu emek veren dernek üyeleri, epilepsi hastalarının yaşadığı zorlukların daha iyi anlaşılması ve toplumsal duyarlılığın artırılması için yoğun çaba sarf etti. Etkinliği ziyaret eden vatandaşlar, gönüllülerin fedakârca çalışmalarını takdir ederek bu tür farkındalık etkinliklerinin daha sık düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.

HİÇKİMSEDEN MALİ DESTEK ALMADAN FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Epilepsi ve Yaşam Derneği'nin dikkat çeken yönlerinden biri ise tamamen bir sivil toplum kuruluşu olarak faaliyet göstermesi Dernek yetkilileri, kamu yararına önemli çalışmalar yürütmelerine rağmen devletten herhangi bir mali destek almadıklarını belirtti.

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