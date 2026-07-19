Okulların kapanmasıyla birlikte çocukların daha fazla zamanı telefon, tablet ve bilgisayar başında geçirmeye başladığını söyleyen Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Zeynep Zorlu, 'Kontrolsüz ekran kullanımı çocukların gelişimini olumsuz etkileyebiliyor. Ekranı tamamen yasaklamak çözüm değil. Önemli olan çocuğun yaşına uygun içeriklerle yönlendirilmesi ve ekranın yerine alternatif aktiviteler konulması gerekiyor' dedi.

Telefon, tablet ve bilgisayarlar çocukların vazgeçilmezleri arasında yer alırken, uzmanlar yaz tatilinde kontrolsüz ekran kullanımının gelişim üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceği konusunda uyarıyor. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Zeynep Zorlu, çocukların ekranla baş başa bırakılmaması gerektiğini belirterek, ailelerin yaz tatilini çocukları hayata daha fazla dahil etmek için fırsata çevirebileceğini söyledi.

'İLK ÜÇ YAŞTA EKRANDAN UZAK DURULMALI'

Yaz tatilinin yalnızca dinlenme dönemi değil, aynı zamanda çocukların gelişimi için önemli bir fırsat olduğunu belirten Dr. Zorlu, özellikle 0-3 yaş grubundaki çocukların mümkün olduğunca ekrandan uzak tutulması gerektiğini söyledi. Bu dönemin dil ve sosyal iletişim becerilerinin en hızlı geliştiği dönem olduğuna dikkat çeken Zorlu, ekran maruziyetinin bu gelişimi olumsuz etkileyebileceğini ifade etti.

'SÜREDEN ÇOK İÇERİK ÖNEMLİ'

Ekran kullanımında yalnızca süreye değil, içeriğe de dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Zorlu, 'Bir çocuğun saatlerce TikTok veya benzeri platformlarda içerik tüketmesiyle yaşına uygun eğitici bir çizgi film izlemesi aynı şey değil. Özellikle içeriği kontrol edilemeyen platformlar çocuklar için risk oluşturabiliyor. Bu nedenle ailelerin çocukların ne izlediğini yakından takip etmesi gerekiyor' dedi.

'EKRANIN YERİNE ALTERNATİF KOYUN'

Çocukların ekran başında geçirdiği süreyi azaltmanın en etkili yolunun alternatif aktiviteler sunmak olduğunu belirten Dr. Zorlu, çocukların sosyal hayata katılması gerektiğini söyledi. Açık havada vakit geçirmek, spor yapmak, arkadaşlarıyla sosyalleşmek ve doğayla temas kurmanın önemine dikkat çeken Dr. Zorlu, 'Çocuğu sadece ekrandan uzaklaştırmak yeterli değil. Onun yerine yapabileceği başka şeyler sunmak gerekiyor. Aksi halde çocuk tekrar ekrana yöneliyor' diye konuştu.

'HER ŞEYİN KURSU OLMAK ZORUNDA DEĞİL'

Ailelerin bazen çocukların tüm zamanını kurslarla doldurmaya çalıştığını belirten Dr. Zorlu, günlük yaşamın da önemli bir öğrenme alanı olduğunu söyledi. Çocukların ev işlerine katılmasının, alışveriş planlamasında görev almasının veya anne-babasının iş yaşamını gözlemlemesinin gelişimlerine katkı sağlayacağını ifade eden Dr. Zorlu, 'Çocuk için en büyük kurslardan biri anne ve babasını hayatın içinde izlemektir. Her gelişim mutlaka ücretli bir kursla sağlanmaz. Günlük yaşamın içinde sorumluluk almak da çocuklara çok şey kazandırır' dedi.