İstanbul Boğazı'nda meydana gelen deniz kazasında tur teknesi henüz belirlenemeyen nedenle köprü ayağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle teknedeki yolculardan biri denize düştü.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, deniz polisi, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, denize düşen kişiyi bulmak için Boğaz'da geniş çaplı arama ve kurtarma çalışması başlattı.

Kazanın ardından teknedeki diğer yolcular güvenli şekilde tahliye edilirken, kayıp yolcuya ulaşılması için su üstü ve su altındaki arama faaliyetleri devam ediyor.

Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Yetkililer, olayla ilgili gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.