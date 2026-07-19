İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Ahbap çalışanları, mali denetçiler ve kripto varlık alanında faaliyet gösteren bir şüphelinin de yer aldığı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında emniyette ifade veren Oğuzhan Uğur'un savunmasının ayrıntıları da ortaya çıktı.

"Haluk Levent dışında dernekten kimseyi tanımıyorum"

İfadesinde Ahbap Derneği ile kurumsal bir bağının bulunmadığını belirten Uğur, yalnızca Haluk Levent'i tanıdığını söyledi. Depremin yaşandığı 6 Şubat 2023'te iletişim gücünü kullanarak yardım çalışmalarına destek vermeye çalıştığını anlatan Uğur, Hatay'a Haluk Levent'in davetiyle gittiğini, kısa süre sonra İstanbul'a dönerek sosyal medya üzerinden yardım yayınları yaptığını ifade etti.

Yayınlarda Ahbap'ın yanı sıra AFAD ve Kızılay'ın doğrulanmış hesap bilgilerini de paylaştıklarını belirten Uğur, amaçlarının bağış toplamak değil, vatandaşları resmi yardım kanallarına yönlendirmek olduğunu öne sürdü.

"Ahbap'a özel bir destek çalışması yürütmedim"

Oğuzhan Uğur, yardım çağrılarının yalnızca Ahbap Derneği'ne yönelik olmadığını savunarak, aynı dönemde AFAD ve Kızılay için de benzer paylaşımlar yaptıklarını söyledi.

Derneğin mali yapısı, toplanan bağış miktarı ya da bağışların hangi alanlarda kullanıldığı konusunda herhangi bir bilgisinin olmadığını belirten Uğur, bağışlarla ilgili usulsüzlüğe tanık olmadığını ve bu konuda medyada yer alan haberler dışında bir bilgiye sahip olmadığını dile getirdi.

"Bağış paralarının nereye harcandığını bilmem mümkün değil"

İfadesinde herhangi bir suç örgütüyle bağlantısının bulunmadığını da savunan Uğur, Ahbap Derneği ile organik bir ilişkisinin olmadığını, bu nedenle yapılan bağışların nasıl değerlendirildiğini bilmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Şirket hesapları ile kişisel hesaplarındaki para transferlerinin tamamen ticari faaliyetlerinden kaynaklandığını ifade eden Uğur, bu işlemlerin Ahbap Derneği ile ilişkilendirilmemesi gerektiğini belirtti.

"Suçlamaları kabul etmiyorum"

Hakkındaki suçlamaları reddeden Oğuzhan Uğur, soruşturmaya neden dahil edildiğini anlamadığını ifade ederek, delilleri karartma ya da kaçma gibi bir durumunun bulunmadığını söyledi. Düzenli bir yaşamı ve geliri olduğunu belirten Uğur, hakkında takipsizlik kararı verilmesini talep etti.