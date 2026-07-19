ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda üçüncülük mücadelesinde İngiltere ile Fransa karşı karşıya geldi. Miami Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Venezuela Futbol Federasyonu'ndan hakem Jesus Valenzuela yönetti.

Maça etkili başlayan İngiltere, henüz 3. dakikada Declan Rice'ın uzak mesafeden attığı golle öne geçti. 18. dakikada Ezri Konsa'nın kafa golüyle farkı ikiye çıkaran İngilizler, ilk yarının son bölümünde Bukayo Saka'nın 37 ve 45+1. dakikalarda kaydettiği gollerle soyunma odasına 4-0 üstün girdi.

Fransa Geri Döndü Ama Yetmedi

İkinci yarıda oyuncu değişiklikleriyle oyuna ortak olan Fransa, 48. dakikada Kylian Mbappe'nin golüyle umutlandı. 54. dakikada Bradley Barcola farkı ikiye indirirken, Mbappe 66. dakikada bir kez daha ağları havalandırarak skoru 4-3'e getirdi.

Karşılaşmanın son bölümü büyük heyecana sahne oldu. İngiltere'de Bukayo Saka, 87. dakikada penaltıdan attığı golle hat-trick yaparak takımını rahatlattı. Uzatma dakikalarında Bradley Barcola bir kez daha sahneye çıkarak farkı bire indirdi. Ancak son sözü Jude Bellingham söyledi. Genç yıldızın 90+8. dakikada attığı golle İngiltere mücadeleyi 6-4 kazanarak 2026 FIFA Dünya Kupası'nı üçüncü sırada tamamladı.

Kylian Mbappe Dünya Kupası Tarihine Geçti

Karşılaşmada iki gol atan Kylian Mbappe, Dünya Kupası kariyerindeki gol sayısını 22'ye yükseltti. Fransız yıldız, böylece 21 gollü Lionel Messi'yi geride bırakarak Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcusu unvanını elde etti. Bireysel başarısıyla geceye damga vuran Mbappe, takımının mağlubiyetine rağmen adını futbol tarihine altın harflerle yazdırdı.