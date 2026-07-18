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32 yaşındaki Ivanovic, kariyerinde Buducnost VOLI, Kızılyıldız, AEK Atina, Capo d'Orlando, Runa Basket ve son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Germani Brescia formalarını giydi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 'Başarılı oyuncuya sarı-kırmızılı forma altında başarılarla dolu bir sezon diliyor, Galatasaray ailesine hoş geldin diyoruz' ifadelerine yer verildi.

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