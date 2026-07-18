DEM Parti İmralı Heyeti’nin yeni görüşme takvimi belli oldu. TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, DEM Parti Milletvekili Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol’dan oluşan heyet, 23 Temmuz Perşembe günü İmralı Adası’nda PKK lideri Abdullah Öcalan ile bir araya gelecek.

Görüşmede, yürütülen süreçte gelinen aşamanın yanı sıra Meclis gündemine gelmesi beklenen yasal düzenlemeler ile heyetin Ankara’da gerçekleştirdiği siyasi temasların ele alınması bekleniyor. Heyetin, İmralı dönüşünde görüşmenin içeriğine ilişkin kamuoyuna açıklama yapacağı belirtildi.

Ankara’daki temaslar İmralı’ya taşınacak

Heyet, İmralı ziyareti öncesinde AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile görüşmüştü. Ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile TBMM’de bir araya gelen heyet, sürecin geldiği aşama ve ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeler konusunda görüş alışverişinde bulunmuştu.

Siyasi temaslarda gündeme gelen başlıkların 23 Temmuz’daki görüşmede Öcalan’a aktarılması öngörülüyor.

Yaklaşık iki ay sonra ilk görüşme

Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol’dan oluşan heyet, Abdullah Öcalan ile son olarak 24 Mayıs’ta görüşmüştü. Böylece 23 Temmuz’daki ziyaret, yaklaşık iki aylık aranın ardından gerçekleştirilecek ilk İmralı teması olacak.