Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Malatya’nın Battalgazi ilçesinde saat 06.20’de 5,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 15,59 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı; Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Şanlıurfa’da da hissedildi.

BAKAN ÇİFTÇİ: OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMUYOR

Depremin ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.

Bakan Çiftçi, “Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Şanlıurfa illerimizde hissedilen deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır” dedi.

Depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Çiftçi, “Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun” ifadelerini kullandı.

AFAD’ın verilerine göre ana depremin ardından Battalgazi ve çevresinde düşük büyüklükte artçı sarsıntılar kaydedildi.