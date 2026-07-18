Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi Eğitimciler Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 26 AOT 969 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Polisin yaptığı “dur” ihtarına uymayan sürücü Y.O., aracıyla kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin kısa süren takibi sonucunda araç durdurularak sürücü yakalandı.

Araçtan indikten sonra polislere direnen Y.O.’ya ekipler müdahale etti. Çok sayıda polisin müdahalesiyle kontrol altına alınan sürücü, biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirildi ve kelepçelenerek ekip aracına alındı.

Yapılan kontrollerde sürücünün alkollü olduğu tespit edildi. Alkolmetre ile ölçüm yapılmasını kabul etmeyen Y.O., işlemleri için hastaneye götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis ekiplerinin incelemelerinin sürdüğü öğrenildi.