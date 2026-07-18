Kaza, saat 16.00 sıralarında Keçiören ilçesine bağlı Bağlum mevkisinde yapımı devam eden yol çalışması alanında yaşandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı yüklenici firmaya ait, Ömer Sütcü (36) yönetimindeki 06 DV 4311 plakalı hafriyat kamyonu, yokuş aşağı indiği sırada iddiaya göre fren sisteminin arızalanması sonucu kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan kamyon, karşı yönden gelen ve aynı firmaya ait Emre Çelik'in kullandığı 06 COS 880 plakalı hafriyat kamyonuyla kafa kafaya çarpıştı.

Kamyonlardan Biri Alev Aldı

Şiddetli çarpışmanın ardından fren arızası yaşadığı belirtilen kamyonun motor kısmında yangın çıktı. Diğer kamyon ise çarpmanın etkisiyle devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

İki Sürücü Olay Yerinde Hayatını Kaybetti

Kazada hurdaya dönen araçlarda sıkışan sürücüler Ömer Sütcü ve Emre Çelik'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ekiplerin uzun süren çalışmasının ardından araçlardan çıkarılan cenazeler, otopsi işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza yerine gelen yakınları ise büyük üzüntü yaşadı.

Mansur Yavaş'tan Başsağlığı Mesajı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kazanın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Bağlum'da yürütülen yol açma çalışmaları sırasında belediyemize ait bir kamyonun fren sisteminde meydana gelen arıza sonucu elim bir trafik kazası meydana gelmiştir. Yaşanan kazada 2 çalışma arkadaşımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hayatını kaybeden personelimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına, mesai arkadaşlarımıza sabır ve başsağlığı diliyorum."

Kazayla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için olay yeri inceleme ekipleri ve ilgili kurumlar tarafından çalışma başlatıldı. Fren sistemindeki arızanın teknik incelemeler sonucunda netlik kazanması bekleniyor.