Ankara'nın Keçiören ilçesi Bağlum mevkisinde yapımı süren yol çalışması sırasında meydana gelen trafik kazasında Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı firmada görev yapan iki kamyon şoförü yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ömer Sütcü yönetimindeki 06 DV 4311 plakalı hafriyat kamyonu yokuş aşağı indiği sırada fren sisteminin arızalanması sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan kamyon, karşı yönden gelen ve Emre Çelik'in kullandığı 06 COS 880 plakalı hafriyat kamyonuyla kafa kafaya çarpıştı.

Kamyonlardan biri alev aldı

Çarpışmanın etkisiyle freni boşalan kamyonun motor kısmında yangın çıkarken, diğer kamyon devrildi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, hurdaya dönen araçlarda sıkışan sürücülere ulaşıldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kamyon şoförleri Ömer Sütcü ile Emre Çelik'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin çalışmasının ardından iki sürücünün cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza yerine gelen yakınları ise büyük üzüntü yaşadı.

Mansur Yavaş'tan başsağlığı mesajı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bağlum'daki yol açma çalışmaları sırasında belediyeye ait kamyonun fren sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle elim bir trafik kazasının yaşandığını belirtti.

Yavaş, paylaşımında, "2 çalışma arkadaşımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hayatını kaybeden personelimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve mesai arkadaşlarımıza sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.