İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün 10'uncu yılı dolayısıyla hazırlanan hatıra rozetine ilişkin açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabından "Bir çiçekten doğan umut, bir milletin iradesine dönüştü" notuyla paylaşım yapan Duran, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yetişen endemik sevgi çiçeğinden ilham alınarak tasarlanan hatıra rozetinin, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda hazırlandığını belirtti.

Duran, rozetin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı milletin gösterdiği direnişi, demokrasiye sahip çıkma kararlılığını ve yeniden filizlenen milli birlik ruhunu simgelediğini ifade etti.

253 şehidin anısını yaşatmak ve 15 Temmuz ruhunu gelecek nesillere aktarmak amacıyla hazırlanan hatıra rozetinin, "İrade Bizim, Zafer Bizim" temasıyla düzenlenen anma programlarında vatandaşların beğenisine sunulduğunu kaydeden Duran, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün 10'uncu yılında şehitleri rahmetle, gazileri ise minnetle andığını belirtti.

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