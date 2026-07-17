Selma ve Cengiz Karakuş’ın kızları Süeda ile Seda ve Mahmut Demiryürek’in oğulları Mahmut Demiryürek’in, 16 Temmuz 2026 Perşembe günü görkemli bir törenle dünya evine girdi.

Sonsöz Gazetesi’nden M. Umut Karakülah’ın haberine göre; Demiryürek ve Karakuş ailelerinin bu mutlu gününde Yenimahalle’de İller Bankası Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen düğün töreninde genç çifti akrabalarının yanı sıra dostları ve arkadaşları da yalnız bırakmadı.

RTÜK (Em.) Üst Kurul Uzmanı, duayen gazeteci, Tokat ilinin önde gelen isimlerinden biri olan Mahmut Demiryürek’in mutluluğunu gazeteci meslektaşları ve basın sektörünün önemli isimleri ile Tokatlılar da düğüne gelerek paylaştılar.

Sonsöz Gazetesi olarak biz de genç çifte ömür boyu mutluluklar diliyoruz.

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.