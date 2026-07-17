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Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

Kaza, Gazi Yakup Satar Caddesi'nde meydana geldi. S.T. (45) yönetimindeki 26 AEU 543 plakalı körüklü belediye otobüsü, yola çıktığı öne sürülen Suriye uyruklu K.H.'ye çarptı. Otobüsün altında kalan çocuk, çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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