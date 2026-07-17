AKUT’un eski başkanı Nasuh Mahruki, sosyal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle gözaltına alınmasının ardından Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan Mahruki, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi. Mahruki, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

SEVK YAZISINDA “TİYATRO” İDDİASI

Savcılığın tutuklamaya sevk yazısında, Mahruki’nin 15 Temmuz darbe girişimini “tiyatro” olarak tanımladığı ileri sürüldü. Mahruki’nin sosyal medya hesabındaki takipçi sayısı ile paylaşımın görüntülenme oranının yüksek olduğu belirtilerek, ifadelerin toplumda infial yaratabilecek nitelik taşıdığı savunuldu.

Ancak soruşturmaya konu edilen paylaşımda “tiyatro” kelimesinin yer almadığı görüldü. Mahruki’nin savcılıkta yaptığı ayrıntılı savunmada da 15 Temmuz’u “tiyatro” olarak nitelendiren bir ifadenin bulunmadığı belirtildi.

PAYLAŞIMINDA NE DEMİŞTİ?

Mahruki, soruşturmaya konu paylaşımında 15 Temmuz darbe girişiminin önceden fark edildiğini ancak rejim değişikliği için fırsat olarak değerlendirilerek engellenmediğini öne sürmüştü. Darbe girişiminin baş planlayıcısının ABD olduğunu savunan Mahruki, paylaşımındaki ifadelerin siyasi değerlendirme ve eleştiri kapsamında olduğunu belirtti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, paylaşımın ardından Mahruki hakkında resen soruşturma başlatmıştı. Mahruki, İstanbul’daki evinde gözaltına alınmıştı. Gözaltı ve adliyeye sevk süreci haber kaynaklarınca doğrulandı.