Keçiören Tepebaşı'nda 61 yıldır berberlik yapan 72 yaşındaki Baki Bektaş, meslek hayatını Ahilik kültürüne bağlı kalarak sürdürüyor. Meslek ahlakı, yetiştirdiği ustalar ve müşteri memnuniyetine verdiği önemle örnek gösterilen Bektaş, genç meslektaşlarına "Başarılı olmanın yolu işini sevmekten ve sürekli kendini geliştirmekten geçer" mesajını verdi.

1954 doğumlu olan Baki Bektaş, henüz çocuk yaşlarda başladığı berberlik mesleğini bugün de ilk günkü heyecanıyla sürdürüyor. Keçiören Tepebaşı'ndaki iş yerinde hizmet vermeye devam eden Bektaş, güler yüzü, dürüstlüğü ve meslek ahlakına bağlılığıyla hem müşterilerinin hem de meslektaşlarının takdirini kazanıyor.

"Meslek Sürekli Gelişmeyi Gerektiriyor"

Meslek hayatı boyunca çok sayıda çırak yetiştirerek onların usta olmasına katkı sağladığını belirten Bektaş, berberliğin yalnızca makas kullanmaktan ibaret olmadığını söyledi.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte kullanılan ekipmanların, uygulama tekniklerinin ve müşteri beklentilerinin de değiştiğine dikkat çeken Bektaş, başarılı olabilmek için yenilikleri takip etmenin ve kendini sürekli geliştirmenin şart olduğunu ifade etti.

Berberliğin teknik becerinin yanı sıra iletişim, hijyen, estetik anlayışı ve müşteri memnuniyetini de kapsayan profesyonel bir meslek olduğunun altını çizen Bektaş, bu değerlere bağlı kalmanın önemine vurgu yaptı.

Gençlere Tavsiye: "İşinizi Severek Yapın"

Mesleğin sabır ve özveri istediğini belirten Bektaş, genç meslektaşlarına şu tavsiyelerde bulundu: "Bir mesleği sadece para kazanmak için değil, severek yapmak gerekir. İşinizi sevdiğiniz zaman hem başarılı olur hem de insanların güvenini kazanırsınız. Başarı; emek, sabır, dürüstlük ve disiplinle gelir. Berberlikte başarılı olmanın yolu işini sevmekten ve sürekli kendini geliştirmekten geçer."

"Ahilik Kültürünün Yaşayan Temsilcisi"

Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Sezayi Kara da Baki Bektaş'ın mesleğe adanmış yaşamıyla Ahilik kültürünün yaşayan temsilcilerinden biri olduğunu söyledi.

Berberliğin yalnızca saç ve sakal kesmekten ibaret olmadığını vurgulayan Kara, "Baki Bektaş ustamız dürüstlüğü, çalışkanlığı, güler yüzü ve yetiştirdiği çıraklarla mesleğimizin gurur kaynağıdır. Ahilik anlayışını ve meslek ahlakını gelecek nesillere aktaran önemli bir değerdir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin berberlik ve kuaförlük alanında dünya çapında önemli bir konumda bulunduğunu belirten Kara, Baki Bektaş gibi usta isimlerin Türk berberliğinin uluslararası alanda saygınlık kazanmasına katkı sunduğunu ifade etti.

61 yıllık meslek hayatıyla Ahilik geleneğini yaşatmaya devam eden Baki Bektaş ise, genç ustalara tek bir tavsiyede bulunuyor: "İşinizi sevin, kendinizi geliştirin ve emeğinizden asla vazgeçmeyin."