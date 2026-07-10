Keçiören Belediyesi, vatandaşların yaz aylarını daha sağlıklı ve konforlu bir ortamda geçirebilmesi amacıyla haşereyle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde belirlenen program doğrultusunda park, bahçe, yeşil alan, semt pazarı, cadde ve sokaklarda düzenli ilaçlama gerçekleştiriyor.

Çalışmalar kapsamında özellikle haşere ve sivrisineklerin yoğun görüldüğü alanlarda kapsamlı uygulamalar yapılıyor.

Parklar ve Yeşil Alanlarda Detaylı Mücadele

Ekipler, vatandaşların yoğun olarak kullandığı parklar, çocuk oyun alanları ve dinlenme bölgelerinde düzenli ilaçlama çalışmaları yürütüyor. Haşerelerin üreme riski taşıyan çalılık alanlar ile bitki örtüsünün yoğun olduğu noktalar da özel ekipmanlarla detaylı şekilde ilaçlanıyor.

Koruyucu ekipman kullanan personel, sırt tipi ilaçlama pompalarıyla hedef noktalarda etkin mücadele gerçekleştiriyor.

Gece Gündüz Kesintisiz Çalışma

Belediye ekipleri, araç üstü soğuk sisleme sistemleriyle cadde ve sokaklarda da gece ve gündüz ilaçlama faaliyetlerini sürdürüyor. Yaz dönemi boyunca planlı olarak devam edecek çalışmalarla sinek ve sivrisinek popülasyonunun azaltılması ve vatandaşların daha sağlıklı bir çevrede yaşamalarını sağlamak hedefleniyor.