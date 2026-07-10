Ankara Turizm Derneği (ATD) Başkanı Berker Bülbüloğlu, Ankara'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nin ardından yaptığı değerlendirmede, organizasyonun yalnızca diplomatik açıdan değil, turizm, ekonomi, şehir markalaşması ve uluslararası tanıtım açısından da tarihi bir başarı olduğunu söyledi.

Bülbüloğlu, NATO Zirvesi'nin Ankara'nın uluslararası organizasyon düzenleme kapasitesini tüm dünyaya gösterdiğini belirterek, "Başkentimiz, dünyanın en önemli diplomatik organizasyonlarından birine ev sahipliği yaparak sadece güvenlik ve protokol alanındaki başarısını değil, turizm altyapısını, konaklama kalitesini, ulaşım organizasyonunu ve misafirperverliğini de tüm dünyaya göstermiştir. Ankara bu sınavdan başarıyla çıkmıştır." dedi.

Zirve kapsamında onlarca ülkenin devlet ve hükümet başkanı, binlerce yabancı delege, diplomatik heyet, güvenlik personeli ve uluslararası medya kuruluşunun Ankara'da bulunduğunu hatırlatan Bülbüloğlu, bu hareketliliğin şehir ekonomisine önemli katkılar sağladığını ifade etti.

"Bu zirve süresince otellerimizden restoranlarımıza, ulaşım sektöründen lojistik firmalarına, teknik hizmetlerden organizasyon şirketlerine kadar çok geniş bir ekonomik hareketlilik yaşandı. Başkentimiz, yüksek nitelikli ziyaretçi ağırlama konusunda önemli bir deneyim kazandı. Bu tür organizasyonlar yalnızca birkaç günlük gelir oluşturmaz; uzun vadede yeni kongrelerin, uluslararası toplantıların ve yatırımcıların da önünü açar."

"Ankara'nın Tanıtımı İçin Milyarlarca Liralık Değer Oluştu"

ATD Başkanı Berker Bülbüloğlu, NATO Zirvesi'nin uluslararası medya etkisinin ekonomik değerine de dikkat çekti.

"Dünyanın en büyük televizyon kanalları, haber ajansları ve dijital medya kuruluşları günler boyunca Ankara'dan canlı yayın yaptı. Başkentimizin simge yapıları, otelleri, caddeleri ve organizasyon kapasitesi milyonlarca kişiye ulaştı. Böylesine küresel bir görünürlüğü klasik reklam kampanyalarıyla elde etmek isteseniz milyarlarca liralık tanıtım bütçesi gerekir. NATO Zirvesi sayesinde Ankara, dünyanın gündemine doğal ve güçlü bir şekilde taşındı."

Uluslararası halkla ilişkiler ve destinasyon pazarlaması alanındaki değerlendirmelere göre, küresel ölçekte yayınlanan büyük organizasyonların medya görünürlüğü, ev sahibi şehirlerin marka değerine uzun yıllar katkı sağlayan en önemli unsurlar arasında yer alıyor.

"Diplomasi Turizmi Ankara'nın Yeni Güç Alanıdır"

Bülbüloğlu, Ankara'nın artık yalnızca kamu yönetiminin merkezi değil, aynı zamanda diplomasi ve uluslararası etkinlik turizminin de güçlü bir merkezi haline geldiğini belirtti.Bülbüloğlu şunları söyledi: "Ankara; yüzlerce büyükelçiliği, uluslararası kuruluşları, devlet kurumları, üniversiteleri ve güçlü kongre altyapısıyla diplomasi turizmi açısından dünyanın önemli başkentlerinden biridir. NATO Zirvesi bu potansiyeli bütün dünyaya göstermiştir. Bundan sonraki süreçte daha fazla uluslararası kongre, zirve, fuar ve diplomatik organizasyonun Ankara'ya kazandırılması için hep birlikte çalışmalıyız. Oteller doldu, restoranlar hareketlendi, araç kiralama şirketleri yoğun çalıştı, lojistik firmaları, teknik ekipler, güvenlik hizmetleri, tercümanlar, organizasyon firmaları ve birçok yerel işletme bu süreçten doğrudan fayda sağladı. Büyük organizasyonlar şehir ekonomisinin tamamını harekete geçirir.

NATO Zirvesi bunun en güzel örneklerinden biri olmuştur."

ATD Başkanı Berker Bülbüloğlu, Ankara'nın elde ettiği bu başarının yeni uluslararası organizasyonlar için önemli bir referans oluşturduğunu belirterek şu çağrıyı yaptı: "Bu organizasyon bize Ankara'nın neleri başarabileceğini gösterdi. Artık hedefimiz daha fazla uluslararası kongre, fuar, spor organizasyonu ve küresel etkinliği başkentimize kazandırmak olmalıdır. Şehirler artık yalnızca turistik destinasyonlarla değil, düzenledikleri uluslararası organizasyonlarla da rekabet ediyor. Ankara bu yarışta çok güçlü bir avantaja sahip."

Bülbüloğlu, NATO Zirvesi'nin Ankara için bir son değil, yeni bir başlangıç olduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:

"Başkentimiz, NATO Zirvesi ile dünya kamuoyuna önemli bir mesaj verdi. Ankara güvenlidir, güçlüdür, organizasyon kabiliyeti yüksektir ve dünyanın en büyük etkinliklerini başarıyla gerçekleştirebilecek kapasiteye sahiptir. Şimdi bu başarıyı kalıcı hale getirecek yeni hedefler belirlemeliyiz. Diplomasi turizmi, kongre turizmi ve uluslararası organizasyon ekonomisi Ankara'nın gelecek vizyonunun temel başlıkları arasında yer almalıdır. Biz Ankara Turizm Derneği olarak bu sürece katkı sunmaya, kamu kurumlarımız ve sektör temsilcilerimizle birlikte çalışmaya devam edeceğiz."