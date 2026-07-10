Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden biri olarak bilinen Gürsel Tekin, CHP il binasında gece saatlerinde yaşanan gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Tekin, CHP il binalarına Genel Başkan'ın afişinin asılmasının doğal ve meşru olduğunu belirterek, "Bir siyasi partinin il binasında, partinin Genel Başkanının afişinin asılması kadar doğal ve meşru ne olabilir?" ifadelerini kullandı.

Paylaşımında, "CHP'nin il binaları kişilerin değil, partinin evidir. O evin en doğal simgesi de Genel Başkanın ve partinin kurumsal kimliğidir." diyen Tekin, "Kimse kişileri partinin önüne koymasın. Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir ismin değil, ilkelerin ve örgütün partisidir. CHP'yi kişiler üzerinden değil, kuralları ve kurumsal kimliği üzerinden yaşatacağız." ifadelerine yer verdi.

Tekin'in açıklaması, gece saatlerinde CHP il binasında yaşanan gelişmeler ve parti içerisindeki tartışmaların ardından gelmesi nedeniyle siyasi kulislerde dikkat çekti.