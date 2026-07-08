CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 59'u tutuklu 414 sanığın yargılandığı İBB davasının, 64'üncü günü sona erdi.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki 1 No'lu salonda görüldü.

İBB Davası'nın beşinci tutukluluk incelemesinde savcı 3 kişi için tahliye talebinde bulunurken mahkeme, yaptığı beşinci tutukluluk incelemesinde 6 kişi için daha tahliye kararı verdi. İsimler şöyle:

İnan Güney

Ceyda Kıryak

Serap Karay

Mehmet Karataş

Seyfullah Demirel