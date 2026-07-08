Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımız, son olarak Baskonia Vitoria-Gasteiz forması giyen Amerikalı guard Trent Forrest (1.93 m - 1998) ile 2+1 yıllık anlaşmaya varmıştır" ifadelerine yer verildi.

Trent Forrest kimdir?

1998 doğumlu ve 1.93 metre boyundaki Trent Forrest, kolej kariyerini 2016-2020 yılları arasında Florida State Üniversitesi'nde geçirdi. Başarılı performansıyla 2019-2020 sezonunda All-ACC ikinci takımına seçilen Forrest, profesyonel kariyerine NBA ekiplerinden Utah Jazz'da başladı.

Daha sonra Atlanta Hawks ve G League ekibi College Park SkyHawks formalarını giyen Amerikalı guard, 2024-2025 sezonunda Avrupa'ya transfer olarak Baskonia Vitoria-Gasteiz'e imza attı.

Baskonia'da dikkat çeken performans

Trent Forrest, Baskonia kariyerinde takımının önemli isimlerinden biri oldu. 2026 İspanya Kral Kupası'nı kazanan Baskonia'da final maçının en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Forrest, başarılı performansıyla dikkat çekti.

Geçtiğimiz sezon EuroLeague'de 10.9 sayı, 2.8 ribaund, 4.4 asist ve 14.5 verimlilik puanı ortalamaları yakalayan deneyimli oyun kurucu, 2026-2027 sezonundan itibaren Fenerbahçe forması giyecek.

Fenerbahçe'den "başarı" mesajı

Sarı-lacivertli kulüp, transfer duyurusunda yeni oyuncusuna başarı dileklerini ileterek, "Bu anlaşmanın kulübümüze ve Trent Forrest'a hayırlı olmasını diliyor, 2026-27 sezonundan itibaren Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızın başarısı için mücadele edecek oyuncumuza çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz" açıklamasını yaptı.