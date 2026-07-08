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Davinson Sanchez'in Kolombiya adına penaltı atışını değerlendiremediği penaltılar sonucunda İsviçre sahadan 4-3 galip ayrıldı ve çeyrek finalist oldu.

2'nci uzatma devresinde de gol olmayınca penaltı atışlarına geçildi.

115'inci dakikada Xhaka'nın ceza sahası içindeki hatası sonrası top Kolombiya'dan Campaz'ın önünde kaldı. Ancak oyuncunun vuruşu direğin üstünden dışarı çıktı.

Maçın 99'uncu dakikasında Kolombiya duran toptan gole yaklaştı. Sol taraftan yapılan ortaya Lucumi'nin kafa vuruşuna kaleci Kobel dokundu, ardından üst direğe çarpan top filelerle buluşmadı.

Maçın normal süresi 0-0 sona erdi ve uzatma devrelerine geçildi.

90+1'inci dakikada Kolombiya savunmasının arkasına hamle yaparak topa sahip olan Dan Ndoye'un vuruşu kaleyi bulmadı.

63'üncü dakikada Kolombiya ceza sahasının ön çizgisine yakın bölgede topu kazandı, Luis Suarez cepheden kaleyi gördüğü anda vuruşunu yaptı, ancak şutu farklı şekilde auta gitti.

Galatasaraylı Davinson Sanchez'in de Kolombiya ilk 11'inde sahaya çıktığı karşılaşma düşük tempoda başladı.

FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda İsviçre ile Kolombiya, karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma dakikaları golsüz geçilen maçtan penaltı atışlarıyla 4-3 galip ayrılan İsviçre turnuvanın son çeyrek finalisti oldu.

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