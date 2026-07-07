Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen üye ülke liderlerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı. Zirve dolayısıyla düzenlenen resepsiyonun ardından liderler, geleneksel NATO aile fotoğrafı için Beştepe'de bir araya geldi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen zirveye NATO üyesi 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanları katıldı. Zirvenin diplomatik temaslarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde liderler ve eşleri onuruna resepsiyon ile akşam yemeği düzenlendi.

Resepsiyonun ardından dünya liderleri, zirvenin simgesel anlarından biri olan geleneksel aile fotoğrafı çekimine katıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çekilen fotoğraf, zirvenin en dikkat çeken karelerinden biri oldu.

Aile fotoğrafında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hemen yanında ABD Başkanı Donald Trump'ın yer alması da dikkat çekti. Liderlerin samimi görüntüler verdiği fotoğraf, zirvenin diplomatik atmosferini yansıtan önemli karelerden biri olarak kayıtlara geçti.

Fotoğraf: AA