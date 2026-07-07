Türk tiyatrosunun usta oyuncularından Zihni Göktay, 81 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenen törenlerle son yolculuğuna uğurlandı. Sanatçının cenazesine ailesi, sanat dünyasından çok sayıda isim, meslektaşları ve sevenleri katıldı.

Zihni Göktay için ilk tören, uzun yıllar sahne aldığı Harbiye'deki Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde gerçekleştirildi. Anma töreninin ardından Türk bayrağına sarılı tabutu Üsküdar'daki Şakirin Camii'ne getirildi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası alkışlarla uğurlanan Göktay, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan, Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in yanı sıra çok sayıda sanatçı, tiyatrocu ve sanatsever katıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy da cenazeye çelenk gönderdi.

"Son günlerini yoğun bakımda geçirdi"

Zihni Göktay'ın oğlu Ömer Göktay, babasının son sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirterek, kalça kemiği kırığının ardından yaşadığı sağlık sorunlarının süreci ağırlaştırdığını söyledi.

Ömer Göktay, "Son 2-3 günü yoğun bakımda geçti. Kalp yetmezliğinden dolayı vefat etti ancak süreci tetikleyen kalça kemiğinin kırılması oldu. Altı ay boyunca hareket kabiliyeti ciddi şekilde azaldı. Fizik tedavi gördü ancak zamanla durumu ağırlaştı. Babam bize vasiyet bırakmadı, bizi yetiştiği kuruma emanet etti. 'Beni bu kurum var etti' diyerek ömrü boyunca Devlet Tiyatroları'na bağlı kaldı." ifadelerini kullandı.

"Tiyatro onun hayatıydı"

Kızı Zeynep Göktay Gülbaz ise babasının tiyatroya duyduğu büyük tutkuyu anlatarak, "Babam her zaman 'Tiyatro ekmek parasını verir, televizyon köfte parasını verir' derdi. Mesleğine büyük bir aşkla bağlıydı. Aynı zamanda ailesine düşkün, bizi sevgiyle büyüten çok özel bir babaydı. Bize çok büyük bir soyadı ve onurlu bir miras bıraktı. Onun adını yaşatmak artık bizim en büyük sorumluluğumuz." dedi.

Tamer Karadağlı: Türk tiyatrosu çok büyük bir ustasını kaybetti

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı da Zihni Göktay'ın Türk tiyatrosu için büyük bir değer olduğunu belirterek, "Çok önemli bir ustayı kaybettik. Türk tiyatrosu adına gerçekten çok büyük bir kayıp. Oyunculuğu, kişiliği ve duruşuyla herkesin örnek aldığı bir sanatçıydı. Kendisini her zaman saygı ve özlemle anacağız." diye konuştu.

Yaklaşık altmış yılı aşan sanat yaşamında sayısız tiyatro oyunu, televizyon ve radyo çalışmasına imza atan Zihni Göktay, Türk tiyatrosuna yaptığı katkılar ve yetiştirdiği sanatçılarla hafızalarda yaşamaya devam edecek.