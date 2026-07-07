Trendyol Süper Lig'de adından söz ettiren ikas Eyüpspor, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İstanbul temsilcisi, futbolseverlerin merakla beklediği hamleyi yaptı ve David Costa transferini bitirerek resmi sözleşmeyi imzalattı.

"Semt-i Mukaddes'e Hoş Geldin David Costa"

Eflatun-sarılı kulüp, bu önemli transferi sosyal medya hesaplarından taraftarlarına coşkulu bir paylaşımla duyurdu. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, yeni transferin camiaya hayırlı olması temenni edilerek şu ifadelere yer verildi:

"Yeni transferimiz David Costa, kulüp başkanımız Yusuf Öksüzömer'in katıldığı imza töreninde resmi sözleşmeye imza attı. Semt-i Mukaddes'e hoş geldin David Costa."

İmza Töreni Başkan Yusuf Öksüzömer'in Katılımıyla Gerçekleşti

Kendisini ikas Eyüpspor'a bağlayan sözleşmeye imza atan David Costa için kulüp binasında bir imza töreni düzenlendi. Yeni transfer, Eyüpspor Kulüp Başkanı Yusuf Öksüzömer'in de hazır bulunduğu törende resmi sözleşmeyi imzalayarak eflatun-sarılı renklere dahil oldu. David Costa'nın takımla birlikte çalışmalara kısa sürede başlaması bekleniyor.