Ankara, dünya diplomasisinin kalbi olan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne ev sahipliği yaparken, liderlerin ve başkentin güvenliği için gökyüzünde tarihi bir askeri operasyon yürütülüyor. Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde görev yapan ve askeri literatürde "uçan kale" olarak bilinen Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçakları, zirve boyunca Türk hava sahasını radarlarla abluka altına aldı. Operasyonun perde arkasındaki detaylar, savunma sanayisi ve teknoloji meraklıları tarafından yakından takip ediliyor.

11 Sorti ve Sıfır Kesinti: Havada 60 Saatlik Dev Görev

Zirve güvenliğinin en kritik bacağını oluşturan bu dev hava operasyonuna dair resmi açıklamalar, operasyonun boyutunu gözler önüne serdi. Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağı Görev Ekibi Komutanı Binbaşı Fatih Kulak, 7 Temmuz 2026 itibarıyla ajanslara düşen resmi beyanatında operasyonun takvimini ve kapsamını şu sözlerle duyurdu:

"Görevimiz NATO Zirvesi kapsamında ülkemizin hava sahasını gözetlemek olacak... Kesintisiz olarak 60 saat, 11 sortilik bir görev icra edeceğiz. Tamamı kesintisiz olacak ve HİK uçağımızın gözetlemesiyle icra edilecek." Bakan Güler: Savunma sanayi ihracatı 10 milyar doları aştı İçeriği Görüntüle

Havada yakıt ikmali desteğiyle gerçekleştirilen bu 60 saatlik kesintisiz mesai, Türk Hava Kuvvetleri'nin lojistik gücünü ve operasyonel kabiliyetini küresel ölçekte bir kez daha kanıtlıyor.

Havadan İhbar Kontrol (HİK) Uçağı Nedir, Özellikleri Nelerdir?

"Barış Kartalı" projesi kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren E-7T HİK uçakları, üzerlerinde taşıdıkları gelişmiş radar sistemleriyle (MESA) adeta gökyüzünde yürüyen birer komuta kontrol merkezi görevi görüyor.

Yüzlerce kilometrelik alanı tek bir saniyede tarayabilen bu uçaklar, hava sahamıza yaklaşan tanımlanamayan her türlü hava unsurunu, dost-düşman kuvvet ayrımını yaparak anında yerdeki ana komuta merkezine iletiyor. Ankara'da düzenlenen kritik NATO Zirvesi, işte bu çelikten gökyüzü kalkanı ve sıfır hata felsefesiyle korunan güvenli hava sahası altında devam ediyor.