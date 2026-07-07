Keçiören Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Milli Para Atletizm Sporcusu Elif Bayar, Polonya’nın Bydgoszcz kentinde düzenlenen 2026 VIRTUS Avrupa Yaz Oyunları’nda kadınlar 400 metre yarışında mücadele etti.

Bayar, yarışmayı ilk sırada tamamlayarak altın madalya kazandı. Milli sporcu, organizasyon kapsamında 200 metre ve 800 metre yarışlarında da madalya mücadelesi verecek.

Kırkpınar’da iki sporcu derece elde etti

Keçiören Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde de farklı kategorilerde yarıştı.

Deste Küçük Boy kategorisinde birinci olan Yiğit Aktaş, elde ettiği dereceyle Deste Orta Boy’a yükseldi. Deste Orta Boy kategorisinde ikinci olan Selahattin Can Deste ise Büyük Orta Boy’a yükselme hakkı kazandı.

Sporcular, elde ettikleri derecelerin ardından kendilerine destek veren Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, Keçiören Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Yasin Altun ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Erhan Cihangiroğlu’na teşekkür etti.