Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Başbağlar Katliamı'nın yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir anma mesajı paylaştı.

Mesajında, hain terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle andığını belirten Özarslan, yaşanan acının hafızalardaki yerini koruduğunu ifade etti.

Kardeşlik ve Birlik Mesajı Verdi

Başkan Özarslan, paylaşımında, Türkiye'nin birlik ve beraberliğini hedef alan hiçbir karanlık anlayışın amacına ulaşamayacağını vurguladı. Toplumsal dayanışma ve kardeşliğin her türlü saldırının üzerinde olduğuna dikkat çeken Özarslan, birlik ruhunun korunmasının önemine işaret etti.

"Milletimize Bir Daha Böyle Acılar Yaşatmasın"

Mesajının sonunda dua temennisinde bulunan Özarslan, Allah'tan millete bir daha benzer acılar yaşatmamasını dileyerek, Başbağlar Katliamı'nda yaşamını yitiren vatandaşları bir kez daha rahmet ve saygıyla andı.