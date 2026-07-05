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Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, hayatını kaybeden İncirbölen’in cenazesi otopsi için morga götürüldü.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan minibüs, yol kenarındaki kıraathanede oturan vatandaşların arasına daldı. Kazada Orhan İncirbölen olay yerinde yaşamını yitirdi. H.K., İ.G. ve F.A. ise yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Dere Mahallesi Şehit İsmail Işıkbol Caddesi’nde meydana geldi. M.H.P. yönetimindeki 01 RH 312 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen İ.E.’nin kullandığı 80 ADC 893 plakalı minibüs çarpıştı.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonucu kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki kıraathanede oturanlara çarptı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

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