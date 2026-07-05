Erzurum'un Olur ilçesinde geleneksel Akdağ Festivali, uzun bir aranın ardından yeniden düzenlendi. Pandemi sürecinde gerçekleştirilemeyen festival, Olur Belediyesi tarafından yenilenen Akdağ Mesire Alanı'nda vatandaşların yoğun katılımıyla başladı.

İki gün sürecek festival kapsamında ilçe sakinleri ve çevre il ve ilçelerden gelen ziyaretçiler mesire alanında piknik yaparak keyifli vakit geçirdi. Semaverlerin yakıldığı, mangalların kurulduğu etkinlikte katılımcılar doğayla iç içe bir gün yaşadı.

Yöresel Lezzetler ve Çocuk Etkinlikleri İlgi Gördü

Festival alanında kurulan stantlarda Oltu'nun meşhur çağ kebabı ile Olur'un Ormanağzı Mahallesi'ne özgü Karnavas dut pekmezi ve Karnavas bezi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Çocuklar için hazırlanan şişme oyun parkurlarında gün boyu eğlenceli anlar yaşanırken, düzenlenen yarışmalarda dereceye giren çocuklara kol saati ve tablet hediye edildi. Etkinlik boyunca pamuk şeker ve Osmanlı macunu ikram edilirken, yetişkinler de çeşitli yarışmalara katılarak festival coşkusuna ortak oldu.

Türküler Eşliğinde Halaylar Çekildi

Festivalde davul-zurna eşliğinde yöresel bar oyunları sergilenirken, akşam saatlerinde sahne alan sanatçılar Ayaz Toprak ve Özge Polat seslendirdikleri türkülerle katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Konser boyunca vatandaşlar halay çekerek eğlendi.

Başkan Ergün: Gelecek Yıl Daha Büyük Bir Festival Hedefliyoruz

Olur Belediye Başkanı Vedat Ergün, 9 yıl sonra Akdağ Festivali'ni yeniden düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, geçen yıl yapımına başlanan Akdağ Mesire Alanı'nın tamamlanarak hizmete açıldığını söyledi.

Festival alanındaki yoğun katılımdan memnuniyet duyduklarını ifade eden Ergün, ilçe ile çevre bölgelerden gelen ziyaretçilerin ilgisinin kendilerini sevindirdiğini belirterek, gelecek yıl daha kapsamlı ve daha geniş katılımlı bir organizasyon gerçekleştirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Festivalin ikinci gününde ise büyük ödüllü Akdağ Karakucak Güreşleri ile çeşitli kültürel etkinliklerin düzenleneceği bildirildi.