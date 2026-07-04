Kaza, saat 19.00 sıralarında Köprüköy ilçesinde yaşandı. Banka çalışanları Gamze Kalay ve Burak Sünger bir mesai arkadaşlarının Erzurum merkezinde bulunan düğününe katılmak için 34 HFS 596 plakalı otomobille Hınıs'tan yola çıktı. Köprüköy ilçesi Yağan Mahallesi mevkisinde Burak Sünger'in kontrolünü yitirdiği otomobil, taklalar atarak şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Gamze Kalay'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Burak Kalay ise ilk müdahalesinin ardından Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekiplerinin incelemesi sonrasında Gamze Kalay'ın cansız bedeni Köprüköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burak Sünger'in durumunun ise ciddi olduğu aktarıldı.

Kaynak: DHA