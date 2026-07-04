Keçiören Belediyesi ve Dağıstanlılar Eğitim Kültür Yardımlaşma Derneği iş birliğiyle düzenlenen Kuzey Kafkasya Kültür ve Sanat Festivali, Rusya Federasyonu Dağıstan Cumhuriyeti'nden gelen "Dağıstan Gençliği" ve "Bahar" halk dansları topluluklarının sahne performanslarıyla sona erdi. Kuzey Kafkasya'nın kültürel mirasını tanıtmayı amaçlayan festival, üç gün boyunca birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Program, İstiklal Marşı ile Rusya Federasyonu Milli Marşı'nın okunmasıyla başladı. Festivale Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Aygün, Dağıstanlılar Eğitim Kültür Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Öz, Birleşik Kafkas Dernekleri Federasyonu Başkanı Fatin Dağçınar, Rusya Federasyonu Türkiye Büyükelçiliği Müsteşarı Evelina Emuzova, Dağıstan Kültür Bakanlığı Koordinatörü Zulümhan Hangereyev, önceki dönem AK Parti Muş Milletvekili Sabahattin Yıldız, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Ahmet Er, diplomatik temsilciler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Sergi ve anma etkinlikleri yoğun ilgi gördü

Festival kapsamında ilk olarak Kafkas direnişinin simge isimlerinden Şeyh Şamil anısına hazırlanan büstün açılışı gerçekleştirildi. Etkinliklerin ikinci gününde ise Keçiören Sanat Galerisi'nde Kuzey Kafkasya halklarının tarihini ve kültürel zenginliğini anlatan sergi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Festivalin final programı Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi'nde düzenlenen konser ve halk dansları gösterileriyle gerçekleştirildi. Dağıstan, Adıgey ve Kuzey Kafkasya'ya özgü halk oyunları, geleneksel müzikler eşliğinde sahnelendi. Renkli kostümler ve başarılı koreografilerle sunulan gösteriler izleyicilerden uzun süre alkış aldı.

"Kültürel bağlarımızı daha da güçlendirecek"

Programda konuşan Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Aygün, festival boyunca kültür ve sanatın birleştirici gücünü hep birlikte yaşadıklarını belirterek, Keçiören'in böylesine anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yapmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Şeyh Şamil'in hatırasını yaşatacak büstün açılışını gerçekleştirdiklerini hatırlatan Aygün, sanat sergisi ve sahne gösterileriyle Kuzey Kafkasya'nın köklü kültürünü vatandaşlarla buluşturduklarını söyledi. Aygün, festivalin dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlenmesine katkı sağlamasını temenni etti.

"Türkiye ile Kafkasya arasındaki dostluğu pekiştiriyoruz"

Dağıstanlılar Eğitim Kültür Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Öz ise festivalin iki ülke halkı arasındaki kültürel ilişkilerin gelişmesine katkı sunduğunu belirtti.

Organizasyona destek veren Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan başta olmak üzere belediye yönetimine ve emeği geçen herkese teşekkür eden Öz, böylesine kapsamlı bir festivali hayata geçirmekten büyük mutluluk ve gurur duyduklarını ifade etti.

Festival, sahne alan Dağıstanlı sanatçılar ve halk dansları ekiplerine Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Aygün tarafından çiçek ve çeşitli hediyelerin takdim edilmesiyle sona erdi.